'Roger Federer é o melhor jogador do mundo', diz Rafael Nadal

O número dois do tênis mundial, o espanhol Rafael Nadal, afirmou nesta terça-feira, em Roma, que o atual líder do ranking, o suíço Roger Federer, "é o melhor jogador do mundo", e o grande favorito para terminar no topo também este ano. Esta foi a resposta do tenista espanhol, em entrevista coletiva, ao ser perguntado se o reinado de Federer estava chegando ao fim. "Ele é o melhor, demonstrou isso durante anos e, com certeza, continuará demonstrando. Não se pode discutir nada sobre Federer. É o número um com grande vantagem sobre os demais. Para mim, é o grande favorito para ficar em primeiro no final deste ano", declarou Nadal. Isso não quer dizer que Nadal não esteja satisfeito com seu princípio de temporada. Ele afirmou que os resultados obtidos até aqui foram "excelentes", após ter conquistado títulos em Barcelona e Monte Carlo. Sobre seu estado físico, comentou, no entanto, que espera estar bem para, esta quarta-feira, enfrentar o vencedor do jogo entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o alemão Nicolas Kiefer, que será disputado nesta quarta-feira, na sua estréia no Master Series de Roma.