Roger Federer entra na luta contra a Aids

O suíço Roger Federer, número um do tênis mundial, será garoto-propaganda de uma campanha para alertar sobre os riscos da transmissão do vírus da aids da mãe para o filho. O comercial passará em diversos canais de televisão de todo o mundo em 1º de dezembro, no Dia Mundial contra a Aids. O tenista participa por sua condição de Embaixador da Boa Vontade do Fundo da ONU para a Infância (Unicef), que exerce desde 2006. A propaganda, de 30 segundos e gravada em inglês, francês e alemão, Federer ressalta a importância de as mulheres grávidas e portadoras do vírus HIV tomarem as medidas necessárias para evitar que seus filhos contraiam essa doença, que afeta 33 milhões de pessoas no mundo todo. "As pessoas às vezes tentam evitar falar sobre isso, mas esta não é a forma de avançar. É um grande problema, especialmente nos países pobres. É importante quebrar a discriminação e o estigma", afirmou o tenista. Para o suíço, o esporte tem papel fundamental nesta campanha porque "prepara os jovens a enfrentar os desafios, os encoraja a liderar suas comunidades e é uma forma divertida de aprender lições que ficam para toda." Federer se une assim a outras celebridades que gravaram mensagens contra a Aids, como o jogador inglês David Beckham, a atriz americana Susan Sarandon e a cantora colombiana Shakira. A iniciativa faz parte da campanha "Unidos pelas crianças, unidos contra a aids" lançada pela Unicef e o programa da ONU contra a Aids (Unaids) em 2005 para chamar a atenção sobre o impacto da doença em crianças e jovens.