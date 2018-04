Roger Federer fará maratona de jogos pela Suíça na Copa Davis

O suíço Roger Federer vai se submeter a uma maratona de jogos para manter seu país na elite da Copa Davis em 2010. No confronto com a Itália, que começa na sexta-feira, em Gênova, ele disputará duas partidas de simples e ainda entrará em quadra nas duplas - serão três jogos em três dias.

A sequência não chega a ser incomum para tenistas, mas o caso do número 1 é diferente. Ele jogou 4 horas na final do US Open, na segunda-feira, e saiu derrotado diante do argentino Juan Martin del Potro.

O confronto entre Suíça e Itália será o primeiro de Federer na Davis deste ano, e é valido pelo playoff do Grupo Mundial. A equipe que vencer está garantida entre as 16 melhores do mundo no próximo ano; quem perder, terá de disputar a repescagem.

A disputa começará com o duelo entre Stanislas Wawrinka e Andreas Seppi. Ainda na sexta-feira, Federer enfrentará Simone Bolelli. No sábado, o número 1 jogará duplas ao lado de Wawrinka, e terá como adversários Fabio Fognini e Potito Starace. No domingo, Federer abrirá o dia contra Seppi.