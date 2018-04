Roger Federer inicia busca pelo hexa com folga no ranking

O suíço Roger Federer inicia nesta segunda-feira, em Nova York, a busca pelo seu sexto título consecutivo do US Open, com boa folga na liderança do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

A entidade divulgou nesta segunda-feira a sua nova listagem e Federer aparece com 12.040 pontos, contra 9.610 do britânico Andy Murray, o segundo colocado. O espanhol Rafael Nadal está em terceiro, com 9.025.

A lista desta segunda-feira não trouxe nenhuma alteração de colocação entre os dez primeiros e a pontuação dos nove mais bem posicionados é a mesma da semana passada. O único que mudou a sua pontuação entre os dez primeiros foi o espanhol Fernando Verdasco, que chegou aos 3.220 com o título do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos, se consolidando na décima posição.

Entre os brasileiros, Marcos Daniel segue como o mais bem colocado, na 57.ª posição (890 pontos), seguido por Thomaz Bellucci, na 69.ª (813), e Thiago Alves, na 107.ª (592).

Confira o ranking da ATP, 31/8:

1.º Roger Federer (SUI), 12040 pontos

2.º Andy Murray (GBR), 9610

3.º Rafael Nadal (ESP), 9025

4.º Novak Djokovic (SER), 7660

5.º Andy Roddick (EUA), 5720

6.º Juan Martin del Potro (ARG), 5325

7.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3920

8.º Nikolay Davydenko (RUS), 3655

9.º Gilles Simon (FRA), 3410

10.º Fernando Verdasco (ESP), 3220

11.º Fernando Gonzalez (CHI), 2825

12.º Robin Soderling (SUE), 2665

13.º Gael Monfils (FRA), 2475

14.º David Nalbandian (ARG), 2375

15.º Tommy Robredo (ESP), 2165

16.º Radek Stepanek (RCH), 2000

17.º Marin Cilic (CRO), 1985

18.º Tomas Berdych (RCH), 1945

19.º David Ferrer (ESP), 1890

20.º Stanislas Wawrinka (SUI), 1845

57.º Marcos Daniel (BRA), 890

69.º Thomaz Bellucci (BRA), 813

107.º Thiago Alves (BRA), 592

179.º Ricardo Hocevar (BRA), 347

187.º Ricardo Mello (BRA), 334

191.º João Souza (BRA), 324

197.º Julio Silva (BRA), 311