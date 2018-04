Roger Federer leva susto, mas avança no Aberto da Austrália

O suíço Roger Federer levou um grande susto em sua estreia no Aberto da Austrália, diante do russo Igor Andreev. O líder do ranking mundial perdeu o primeiro set, mas conseguiu recuperar-se e seguir adiante no Grand Slam.

Federer, que busca ampliar seu recorde de títulos nos principais torneios, superou Andreev por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2, 7/6 (7/2) e 6/0. Assim, ele manteve-se vivo na briga pela 16.ª conquista de Grand Slam, a quarta na Austrália, onde já levantou a taça em 2004, 2006 e 2007.

Após a partida, Andreev admitiu que falhou no momento decisivo da partida, quando tinha vantagem de 6 a 5 no terceiro set, e perdeu três chances de fazer 2 a 1 no jogo. "O ponto chave foi o terceiro set, e não consegui fechar. Faltou alguma coisa. Depois, fiquei mal física e mentalmente."

Na segunda rodada, Federer terá pela frente o romeno Victor Hanescu, que passou pelo argentino Juan Ignacio Chela em três sets, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/2).

Na mesma parte da chave, o russo Nikolay Davydenko superou o alemão Dieter Kindlmann sem nenhuma dificuldade, fazendo 3 a 0 com parciais de 6/1, 6/0 e 6/3. Na segunda rodada, ele terá pela frente o ucraniano Illya Marchenko, que bateu Carlos Moya também em três sets, com 7/6 (7/2), 7/5 e 6/3.