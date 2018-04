Roger Federer não jogará repescagem da Copa Davis pela Suíça

BERNA - Roger Federer revelou nesta sexta-feira que não jogará pela equipe da Suíça na repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, em duelo marcado para setembro, contra o Equador. "É melhor anunciar agora", disse Federer, confirmando a sua ausência no confronto que será disputada entre 13 e 15 de setembro, logo após o US Open.

Anteriormente, Federer havia dito que pretendia reservar mais tempo livre neste ano para se recuperar fisicamente e estar com a sua família. Porém, foi criticado no seu país por não revelar seu planos para a Copa Davis antes de se ausentar do confronto da primeira rodada em que a Suíça perdeu para a República Checa em fevereiro.

Federer disse que falou com o presidente da federação suíça, Rene Stammbah, este mês, durante o Masters 1000 de Madri, e depois por telefone, antes de tomar a sua decisão.

A Suíça receberá o Equador em uma quadra dura coberta na cidade de Neuchâtel. O vencedor do confronto vai disputar o Grupo Mundial da Copa Davis em 2014.