Roger Federer pegará Nadal em quadra de duas superfícies Federer: rei da grama. Nadal: imbatível no saibro. Os dois melhores tenistas do mundo participarão no próximo dia 2 de maio de um desafio especial na cidade Palma de Mallorca, na Espanha, onde será confeccionada uma quadra com os dois tipos de superfície. "Será uma loucura, especialmente nessa época em que temos vários torneios", contou Federer, líder do ranking da ATP. "O duelo será divertido, mas pretendo jogar com seriedade", completou o suíço, que ganhou os últimos quatro torneios em Wimbledon. Nadal, que não perde no saibro há 64 jogos, contará com total apoio da torcida. Em apenas duas horas, os espanhóis compraram cerca de 1,8 mil bilhetes para o duelo - a arena terá capacidade para 6,8 mil torcedores. Esta será a primeira vez na história do tênis que uma partida será disputada em quadra mista. Para realizar o confronto, os organizadores tiveram de desembolsar 1,2 milhão de euros (mais de R$ 3 milhões). Até o momento, os tenistas já se enfrentaram em nove oportunidades, com seis vitórias de Nadal. O espanhol, por sinal, nunca perdeu no saibro em quatro confrontos. Na grama, eles jogaram apenas uma vez, com vitória de Federer.