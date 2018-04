Roger Federer segue líder após título do Torneio de Cincinnati

O suíço Roger Federer se mantém à frente do Ranking da ATP após sua vitória sobre o sérvio Novak Djokovic na final do Masters de Cincinnati, que não apresentou modificações em suas dez primeiras posições. O escocês Andy Murray continua na segunda posição, seguido do espanhol Rafael Nadal em terceiro.

Veja também:

Federer é campeão do ATP de Cincinnati

Federer, que recuperou o número um do mundo em 5 de julho após vencer o Torneio de Wimbledon, ganhou seu terceiro título em Cincinnati, com o qual soma 16 Masters, um a menos que o norte-americano Andre Agassi e um a mais que Nadal.

A uma semana de começar o US Open, quarto Grand Slam da temporada, Djokovic se mantém em quarto lugar na frente do norte-americano Andy Roddick e do argentino Juan Martín Del Potro.

Entre os brasileiros, os melhores colocados são Marcos Daniel, na 57.ª posição (890 pontos); seguido por Thomaz Bellucci, na 68.ª colocação (813 pontos); e Thiago Alves (592).

Confira a classificação mundial:

1. Roger Federer (SUI 12.040 pontos

2. Andy Murray (GBR) 9.610

3. Rafael Nadal (ESP) 9.025

4. Novak Djokovic (SER) 7.660

5. Andy Roddick (EUA) 5.720

6. Juan Martín Del Potro (ARG) 5.325

7. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.920

8. Nikolay Davydenko (RUS) 3.655

9. Gilles Simon (FRA) 3.410

10. Fernando Verdasco (ESP) 3.015

57. Marcos Daniel (BRA) 890

68. Thomaz Bellucci (BRA) 813

106. Thiago Alves (BRA) 592