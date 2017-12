Roger Federer sofre mas vence em Roma O tenista suíço Roger Federer teve muita dificuldade, mas avançou nesta terça-feira para a terceira rodada do Masters Series de Roma. Cabeça-de- chave número 1 do torneio, Federer venceu o sueco Jonas Bjorkman por dois sets a zero, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-3. Na abertura da rodada desta terça, o checo Jiri Novak eliminou o norte-americano James Blake ao vencer a partida por 2 sets a 1. As parciais por 2-6, 6-3 e 6-1. A rodada teve ainda a vitória do peruano Luis Horna sobre o russo Mijaíl Youzhny por dois sets a um, com parciais de 6-0, 4-6 e 7-6 (6) e a do espanhol Félix Mantilla sobre o norte-americano Robby Ginepri: 5-7, 7-5 e 6-0.