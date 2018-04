Roger Federer supera indiano na estreia no Torneio de Dubai

O suíço Roger Federer estreou com vitória no Torneio de Dubai, disputado em quadras rápidas e que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP. Nesta terça-feira, o número 2 do mundo derrotou o indiano Somdev Devvarman, 79º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 15 minutos.

Campeão em Dubai em 2003, 2004, 2005 e 2007, Federer não disputava a competição desde 2008. Nesta terça-feira, o suíço conseguiu uma quebra de serviço no sexto game para vencer o primeiro set por 6/3. Na segunda parcial, a quebra aconteceu no quinto game e o suíço triunfou novamente por 6/3.

Nas oitavas de final, Federer vai enfrentar Marcel Granollers, 53º colocado no ranking da ATP, em duelo inédito. O tenista espanhol avançou na sua estreia ao bater o russo Dmitry Tursunov por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Também nesta terça-feira, o casaque Andrey Golubev contou com o abandono do cipriota Marcos Baghdatis, quando liderava o primeiro set por 4/0, para avançar. Seu próximo oponente será o alemão Florian Mayer. Já o ucraniano Sergiy Stakhovsky bateu o local Omar Awadhy por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e vai encarar o letão Ernests Gulbis.