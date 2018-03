Roger Federer supera Montañés e avança em Roland Garros

O suíço Roger Federer, número um do mundo no ranking da ATP (Associação dos Tenistas profissionais), teve de suar para superar o espanhol Albert Montanes por 3 sets a 1 nesta quinta-feira (6/7,6/1, 6/0 e 6/4) e avançar à terceira rodada do torneio de tênis de Roland Garros, em Paris (FRA). Federer, que havia estreado com vitória sobre o americano Sam Querrey com relativa facilidade, cometeu muitos erros, principalmente no primeiro set - que contou ainda com uma paralisação de uma hora e meia por causa da chuva. Na terceira rodada do torneio, o número um do mundo pega o vencedor do jogo entre o espanhol David Marrero e o croata Mario Ancic.