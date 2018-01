Roger Federer também avança no US Open O tenista suíço Roger Federer garantiu neste domingo à noite sua presença nas oitavas-de-final do US Open (Aberto dos Estados Unidos) ao vencer o belga Olivier Rochus por 3 sets a 0 (6-3, 7-6 (6) e 6-2). Com isso, o cabeça de chave número dois do torneio e atual campeão enfrenta o alemão Nicolas Kiefer, que eliminou o francês Arnaud Clement, ao vencer por 3 sets a 1 (6-4, 6-7 (5), 6-4 e 6-1).