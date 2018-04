Roger Federer vence Acasuso e avança em Cincinnati

O suíço Roger Federer está classificado às oitavas de final do Masters 1000 de Cincinnati. Em apenas 1 hora e 10 minutos, o líder do ranking da ATP derrotou o argentino Jose Acasuso por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. O próximo adversário de Federer já está definido. Ele vai duelar com o espanhol David Ferrer, que eliminou o croata Marin Cilic na terça-feira.

Federer contou com o seu saque para vencer o primeiro set. Ele conseguiu dez aces na primeira parcial e conseguiu uma quebra de serviço no oitavo game, fundamental para o triunfo por 6/3. No segundo set, Federer obteve uma quebra de serviço no 11.º game. Em seguida, sacou e fechou a disputa em 7/5.

O espanhol Guillermo Garcia-Lopez alcançou aos oitavas de final ao derrotar o russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 43 minutos. Agora, vai enfrentar o austríaco Jurgen Melzer ou o francês Julien Benneteau.

O francês Paul-Henri Mathieu avançou ao bater o croata Ivo Karlovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (11/9) e 6/4, em 1 hora e 37 minutos. Seu próximo será o vencedor do jogo entre o espanhol Rafael Nadal e o italiano Andreas Seppi.