Roger Federer vence Cañas e vai às oitavas em Roma

O suíço Roger Federer não teve dificuldades para vencer em sua estréia no Masters Series de Roma. Nesta terça-feira, o número 1 do mundo bateu o argentino Guillermo Canãs, 30.º na lista da ATP, por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Veja também: 'Roger Federer é o melhor jogador do mundo', diz Rafael Nadal Cañas apostava no retrospecto favorável contra o suíço para conquistar a vitória - até esta terça, ele havia vencido três dois cinco confrontos entre ambos. O resultado em Roma empata a disputa particular entre os dois em 3 a 3. No outro lado da chave, o número 2 do mundo, Rafael Nadal, já conhece seu adversário da estréia. Ele enfrentará o compatriota Juan Carlos Ferrero - campeão do torneio em 2001 -, que venceu o alemão Nicolas Kiefer por 2 a 1, com 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4. Nadal e Ferrero encontraram-se há duas semanas, no Masters de Montecarlo, nas oitavas-de-final. E, naquela ocasião, Nadal venceu fácil, em apenas dois sets, com 6/4 e 6/1, na campanha que terminou com o tetracampeonato do torneio monegasco. Outro espanhol que venceu nesta terça-feira foi Tommy Robredo, que passou pelo argentino Juan Ignacio Chela por 2 a 0, com 6/4 e 6/1. O também argentino José Acasuso conquistou a primeira vitória de um tenista do país no dia, ao vencer o russo Dmitry Tursunov em dois sets, com 6/4 e 6/2.