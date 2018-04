Roger Federer vence e pega francês na semifinal no Masters de Roma

ROMA - O suíço Roger Federer garantiu vaga nas semifinais do Masters 1000 de Roma nesta sexta-feira. Com certa tranquilidade, o número 2 do mundo derrotou o polonês Jerzy Janowicz por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2), em 1h25min de jogo, e agora terá o francês Benoit Paire na disputa por um lugar na decisão do torneio.

Mesmo com o placar apertado, Federer deu mostras de ter o controle da partida durante todo o tempo. Foram 11 aces para o suíço, que teve seu serviço quebrado somente uma vez, no segundo set, enquanto aproveitou duas das seis oportunidades de quebra que teve. No fim, sua experiência falou mais alto no tie-break e ele fechou o confronto.

Se venceu sua primeira partida diante de Janowicz no circuito profissional - foi o primeiro confronto entre eles -, Federer pegará nas semifinais outro quase desconhecido, já que enfrentou Paire em apenas duas oportunidades - ganhou em ambas. Mas o francês vem embalado pelas vitórias sobre Juan Monaco, Juan Martín Del Potro e Marcel Granollers.

Do outro lado da chave, no entanto, é que figura o favorito. Quem passar do confronto entre Federer e Paire poderá enfrentar na decisão o espanhol Rafael Nadal, vencedor de cinco torneios em 2013. Nas semifinais, Nadal terá pela frente o checo Tomas Berdych.