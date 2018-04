Roger Federer vence e Suíça abre 2 a 0 em duelo da Copa Davis

Depois de ser derrotado na final do US Open, na última segunda-feira, o suíço Roger Federer voltou a vencer nesta sexta. Desta vez na cidade italiana de Gênova, o líder do ranking mundial não teve dificuldades para superar Simone Bolelli por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/1, e abrir 2 a 0 na série melhor de cinco do confronto com a Itália, pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis.

Antes de Federer vencer, Stanislas Wawrinka colocou a Suíça na frente no confronto entre os países ao bater Andreas Seppi, também com facilidade, por 6/4, 6/1 e 6/2. Com os triunfos desta sexta-feira, o país ficou a apenas uma vitória de garantir o seu retorno à elite da Davis.

Neste sábado, Federer e Wawrinka voltam à quadra para jogar juntos no duelo de duplas contra Fabio Fognini e Potito Starace. Caso não liquidem o confronto com uma vitória nas duplas, a Suíça terá até duas chances de definir a sua vaga no domingo, para quando estão programadas as partidas entre Federer e Seppi e entre Wawrinka e Bolelli.