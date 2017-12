Roger Federer vence em Xangai O suíço Roger Federer, o número 1 do tênis mundial, derrotou neste domingo, o argentino David Nalbandian, o número 8, por 6-3, 2-6, 6-4, no primeiro jogo da Copa Masters, em Xangai. Os dois fazem parte do grupo Vermelho, no qual também jogarão hoje o croata Ivan Ljubicic e o argentino Guillermo Coria. Na segunda-feira, no grupo Ouro, haverá o confronto entre Andre Agassi e Nikolay Davydenko, além de Rafael Nadal x Gastón Gaudio.