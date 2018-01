Roger Federer vence fácil em Paris O tenista suíço Roger Federer se classificou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Masters Series de Paris, ao derrotar o francês Thierry Ascione por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 3, Federer venceu com parciais de 7-6 (7-5) e 6-1. O alemão Rainer Schuettler teve alguma dificuldade, mas derrotou o norte-americano James Blake, por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 4-6, 6-2 e 6-3. Na abertura da rodada nesta quarta-feira, o argentino Guillermo Coria derrotou o espanhol Feliciano Lopez (6-3, 3-6 e 6-3). O romeno Andrei Pavel passou pelo espanhol Felix Mantilla em dois sets: 7-5 e 7-6 (6). O sueco Jonas Bjorkman, por sua vez, eliminou o equatoriano Nicolas Lapentti (6-4 e 6-1). O brasileiro Gustavo Kuerten joga ainda nesta quarta. Por volta das 17 horas, de Brasília, enfrenta o australiano Mark Philippoussis, conhecido como "Scud", numa referência ao poder do seu saque. Na estréia, terça-feira, Guga passou pelo norte-americano Mardy Fish.