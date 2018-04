Roger Federer vence romeno e avança no Aberto da Austrália

O suíço Roger Federer não teve dificuldades em sua segunda partida no Aberto da Austrália. Depois de um primeiro jogo complicado contra o russo Igor Andreev, o líder do ranking mundial passou sem problemas pelo romeno Victor Hanescu, em três sets, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2, nesta quinta-feira.

Na terceira rodada, Federer terá pela frente o espanhol Albert Montanes, que teve dificuldades para superar o francês Stephane Robert em cinco sets, com parciais de 4/6, 6/7 (3/7), 6/2, 6/3 e 6/2. O suíço é favorito absoluto na partida.

Se não houver surpresas e Federer passar por Montanes, o adversário do número 1 nas oitavas de final deve ser um pouco mais complicado - afinal, sairá do confronto entre Lleyton Hewitt e Marcos Baghdatis. O australiano não deu chances ao norte-americano Donald Young e fez 3 a 0, com 7/6 (7/3), 6/4 e 6/1. Já o cipriota venceu David Ferrer de virada, por 3 a 2, com 4/6, 3/6, 7/6 (7/4), 6/3 e 6/1.

Do mesmo lado da chave, os dois principais adversários de Federer no caminho até a final - Novak Djokovic e Nikolay Davydenko - também venceram. O sérvio, número 3 do mundo, passou pelo suíço Marco Chiudinelli por 3 a 1, com parciais de 3/6, 6/1, 6/1 e 6/3. Na próxima rodada, ele enfrentará Denis Istomin, do Usbequistão, que venceu o alemão Michael Berrer por 3 a 0, com 7/5, 6/3 e 6/4.

Já o russo Davydenko, algoz de Roger Federer nas duas últimas partidas entre ambos, passou sem sustos pelo ucraniano Illya Marchenko, com 3 a 0 e parciais de 6/3, 6/3 e 6/0. Na terceira rodada, ele enfrentará o argentino Juan Monaco, que venceu uma batalha de cinco sets com o francês Michael Llodra, com parciais de 3/6, 3/6, 7/6 (7/5), 6/1 e 6//3.