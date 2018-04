Roger Federer vence sem sustos e avança às quartas em Doha

Em sua segunda partida no ano, Roger Federer não encontrou dificuldades para vencer o russo Evgeny Korolev. O suíço jogou apenas 1h03min para fechar o confronto em dois sets, com parciais de 6/2 e 6/4, em confronto válido pelo ATP de Doha, que dá 250 pontos ao campeão.

Veja também:

Nadal vence mais um italiano e avança em Doha

Korolev, que perdera as duas partidas anteriores contra o número 1 do ranking sem jamais vencer um set, mais uma vez não ofereceu resistência. Federer até teve seu serviço quebrado uma vez, no primeiro set, mas logo reagiu e não deu chances ao adversário.

Com a vitória sobre o russo, ele alcançou as quartas de final do torneio. Na próxima fase, o grande favorito ao título enfrentará o vencedor do confronto entre o italiano Andreas Seppi e o letão Ernests Gulbis.

Outro cabeça de chave que confirmou o favoritismo nesta quarta foi o sérvio Viktor Troicki, quinto tenista de melhor ranking entre os que disputam o evento. Ele superou o belga Olivier Rochus em apenas dois sets, com duplo 6/2.