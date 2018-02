Roger Federer vence Youznhy e conquista o torneio de Dubai Número um do ranking da ATP, o tenista suíço Roger Federer conquistou neste sábado o Torneio de Dubai ao derrotar na final o russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Em 1h24 de partida, Federer bateu pela nona vez seu rival em nove jogos disputados e conseguiu sua 41.ª vitória consecutiva, igualando o recorde do sueco Bjorn Borg, obtido entre 1979 e 1980. Este foi o 47.º título na carreira de Federer, que acumula mais de R$ 80 milhões em prêmios. O título em Dubai tem um gosto especial para o suíço, uma vez que ele havia sido derrotado na final do ano passado pelo espanhol Rafael Nadal.