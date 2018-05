Rogerinho cai em estreia e Bellucci abrirá campanha em Quito contra espanhol

Com a vitória sobre Rogerinho, o atual 67º colocado do ranking mundial se credenciou para enfrentar na segunda rodada o vencedor do duelo espanhol entre Pere Riba e Inigo Cervantes. O brasileiro, por sua vez, viu sua esperança de estrear com vitória na competição ao sofrer quatro quebras de saque ao longo do jogo, no qual não conseguiu aproveitar o único break point cedido por Carreño.

Essa foi a primeira vez que Rogerinho encarou Carreño em um torneio do circuito principal da ATP, mas os dois já haviam medido forças por duas vezes em torneios da série challenger. E em ambas ocasiões o espanhol também levou a melhor. Primeiro no qualifying de evento em Alessandria, em 2010, e depois nas oitavas de final em Braunschweig, no ano passado.

Já o brasileiro Thomaz Bellucci, cabeça de chave número 3 em Quito, conheceu nesta segunda-feira quem será o seu primeiro adversário no torneio, em confronto válido já pela segunda rodada. O atual 35º colocado do ranking mundial terá pela frente o espanhol Albert Montañes, 114º tenista da ATP, que em outro confronto do dia venceu o eslovaco Jozef Kovalik, que veio do qualifying, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4.

Semifinalista em Quito no ano passado, Bellucci encarou Montañes na edição passada da competição, quando levou a melhor pelas quartas de final. Antes disso, em 2014, o espanhol superou o brasileiro no qualifying do Masters 1000 de Montecarlo.