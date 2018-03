Rogerinho elimina Feijão no quali e entra na chave principal em Buenos Aires

Em duelo de brasileiros, Rogério Dutra Silva levou a melhor sobre João Souza, o Feijão, nesta segunda-feira, e garantiu lugar na chave principal do ATP 250 de Buenos Aires. Pela última fase do qualifying, Rogerinho venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 1h06min de confronto.

A partida deveria ter sido disputada no domingo, mas a chuva na capital argentina acabou adiando toda a rodada para esta segunda. Em quadra, Rogerinho fez valer seu melhor momento no circuito para conceder poucas chances a Feijão. Cabeça número 1 do quali, Rogerinho é o atual 88º do mundo, enquanto o compatriota é o 133º.

Na chave principal, Rogerinho ainda não sabe quem será seu adversário de estreia. Ele poderá cruzar com os locais Renzo Olivo, Carlos Berlocq ou um outro tenista do quali ainda não definido.

Além de Rogerinho, a chave conta com Thiago Monteiro, que terá uma estreia complicada. Ele enfrentará o embalado dominicano Victor Estrella Burgos, que foi tricampeão do Torneio de Quito, do mesmo nível de Buenos Aires, no domingo.

O principal favorito ao título na chave de simples é o japonês Kei Nishikori, atual número cinco do mundo e cabeça de chave número 1 no saibro da capital argentina. O cabeça dois é o uruguaio Pablo Cuevas. Eles estrearão direto na segunda rodada, provavelmente na quarta-feira.