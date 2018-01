Rogerinho estreará contra Shapovalov no Torneio de Auckland

Após furar o qualifying, o brasileiro Rogério Dutra Silva conheceu neste domingo seu primeiro rival na chave principal do Torneio de Auckland, o seu primeiro na temporada 2018. O tenista número 1 do Brasil enfrentará o jovem canadense Denis Shapovalov nesta segunda-feira.

Aos 18 anos, o canadense é uma das promessas do circuito e foi uma das sensações da temporada passada. Ele começo 2017 na 250ª posição do ranking e ocupa atualmente a 51ª. Será o segundo confronto entre Rogerinho e Shapovalov no circuito. No ano passado, o canadense levou a melhor no Masters 1000 de Montreal.

Curiosamente, depois desta vitória, o tenista da casa obteve seus melhores resultados da carreira. Eliminou o argentino Juan Martín del Potro e o espanhol Rafael Nadal, atual número 1 do mundo, na competição. Só parou na final, diante do alemão Alexander Zverev.

Para entrar na chave de Auckland, Rogerinho precisou vencer duas partidas no quali. Na rodada de abertura, superou o indiano Sam Barry. Depois, despachou o eslovaco Lukas Lacko. Se vencer Shapovalov, o brasileiro terá outra pedreira pela frente: Del Potro, que é o segundo cabeça de chave da competição de nível ATP 250.