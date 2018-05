Rogerinho leva virada de japonês e perde chance de fazer sua 1ª semifinal na ATP

Rogério Dutra Silva desperdiçou nesta sexta-feira uma ótima chance de avançar pela primeira vez à semifinal de uma chave de simples de uma competição do circuito principal da ATP. O tenista brasileiro começou muito bem a partida que travou com o japonês Taro Daniel e chegou a abrir 4/0 na parcial final do duelo, mas foi eliminado ao ser derrotado de virada, por 2 sets a 1, 1/6, 6/1 e 6/4, pelas quartas de final do Torneio de Istambul.

Rogerinho vinha embalado por duas vitórias no ATP 250 turco realizado em quadras de saibro, sendo a última delas sobre o experiente sérvio Viktor Troicki, 71º colocado do ranking mundial, mas acabou sucumbindo de forma surpreendente no confronto que durou 2h05min.

Hoje na 121ª posição da ATP, o brasileiro enfrentou Taro Daniel, atual 114º tenista do mundo, no circuito profissional e deu a impressão de que conquistaria sua classificação às semifinais ao vencer o primeiro set com facilidade nesta sexta. O paulista confirmou todos os seus saques na parcial e aproveitou as duas oportunidades que teve de quebrar o serviço do adversário para fazer 6/1 e abrir vantagem.

No segundo set, Rogerinho voltou a ganhar um game no saque do japonês, mas antes disso viu o seu rival chegar a abrir 4/0, converter três de cinco break points e devolver o placar de 6/1 para empatar o duelo.

Na parcial de desempate, o brasileiro se colocou muito próximo da vitória ao conquistar duas quebras seguidas de serviço e abrir 4/0. Entretanto, Daniel iniciou uma forte reação a partir daí. Além de confirmar os seus saques seguintes, ele foi feliz em mais três de seis break points cedidos por Rogerinho para ganhar seis games consecutivos e fechar o confronto em 6/4.

Com o triunfo de virada, o japonês avançou às semifinais em Istambul e terá como seu próximo adversário o vencedor do confronto entre o francês Jeremy Chardy e o italiano Thomas Fabbiano, também previsto para ser encerrado nesta sexta-feira.

A dura derrota para Daniel também freou o embalo que Rogerinho vinha ganhando desde a semana passada, quando foi às quartas de final do Torneio de Barcelona, outro ATP 250 em quadra de saibro que serviu como preparação para Roland Garros, Grand Slam que começa no dia 21, em Paris. Na competição, ele só foi eliminado após um equilibrado duelo de três sets com o espanhol Albert Ramos Viñolas, atual 41º colocado do ranking mundial.

Veterano tenista de 34 anos, o brasileiro tem como seu único título no circuito da ATP a conquista do torneio de duplas do Brasil Open de 2017, atuando ao lado de André Sá.