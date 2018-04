Rogerinho perde 4 match points e leva virada na estreia em Montreal

Ainda não foi desta vez que Rogério Dutra Silva faturou sua primeira vitória num torneio de nível Masters 1000. O número 1 do Brasil e 64º do ranking da ATP foi derrotado na estreia no Masters de Montreal, no Canadá, ao levar uma virada do jovem local Denis Shapovalov pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (10/8) e 6/4.

Rogerinho chegou a ter quatro match points no segundo set, mas desperdiçou suas oportunidades e viu o rival levar o set no tie-break. Na terceira parcial, o rival de apenas 18 anos foi melhor e sacramentou a virada, após 2h25min de confronto no piso rápido de Montreal.

Com o resultado, o brasileiro de 33 anos manteve o jejum de vitórias em Masters 1000, embora já tenha triunfos em Grand Slams. Rogerinho vive a melhor fase de sua carreira, com regularidade nas competições e boas posições no ranking - sua melhor posição, 63º, foi obtida há duas semanas.

Nesta terça-feira, ele teve sua melhor chance para vencer pela primeira vez numa chave principal de Masters 1000, especialmente por enfrentar adversário de menor experiência (143º do ranking). No entanto, Rogerinho teve dificuldades no saque. Foram dez duplas faltas, contra cinco aces. Do outro lado, o canadense exibiu 12 aces e sete duplas faltas.

Assim, o brasileiro cedeu dez break points, dos quais salvou oito. As quebras foram sofridas no primeiro e terceiro sets. Rogerinho também obteve duas quebras, mas em momentos menos decisivos, ambos no set inicial. No segundo, Shapovalov salvou seis breaks e, no terceiro, sequer teve o serviço ameaçado.

Na segunda rodada, o tenista da casa vai enfrentar o argentino Juan Martín Del Potro, que eliminou o norte-americano John Isner na estreia, por duplo 7/5.

Mais cedo, dois cabeças de chave garantiram vaga na segunda rodada. O belga David Goffin, nono pré-classificado, derrotou o japonês Yuichi Sugita por 4/6, 6/1 e 6/4, enquanto o espanhol Pablo Carreño Busta (11º) superou o russo Karen Khachanov por 3/6, 6/3 e 6/2.

Um dos principais favoritos ao título, o espanhol Rafael Nadal conheceu seu adversário de estreia nesta terça. Será o croata Borna Coric, que despachou o russo Mikhail Youzhny por 6/2 e 6/4. Nadal, assim como o suíço Roger Federer, cabeça de chave número 2, estreará direto na segunda rodada.

Ainda nesta terça, avançaram na chave o norte-americano Sam Querrey, o sul-coreano Chung Hyeon, o italiano Paolo Lorenzi e o americano Ernesto Escobedo.