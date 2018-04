Rogério Dutra Silva é eliminado na estreia em torneio na Áustria

O brasileiro Rogério Dutra Silva foi eliminado logo na sua partida de estreia no Torneio de Kitzbühel, ATP 250 austríaco disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, o número 91 do mundo caiu ao ser batido pelo sérvio Dusan Lajovic, 83º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/1, em 1 hora e 10 minutos.

O desgaste da viagem para a Áustria pode ter atrapalhado Dutra Silva em quadra. Afinal, ele entrou em quadra na sexta-feira pela Copa Davis - perdeu seu jogo para Emílio Gomez -, em Belo Horizonte, em série válida pelo Zonal Americano I e que só foi encerrada no domingo com o triunfo do Brasil sobre o Equador.

Assim, teve pouco tempo para se deslocar até Kitzbühel, onde jogou em um piso diferente do confronto da Davis, realizado em quadra dura. E ele acabou perdendo para um tenista que também atuou no fim de semana no torneio por equipes - Lajovic venceu um jogo de simples e perdeu outro no confronto em que os britânicos superaram os sérvios pelas quartas de final do Grupo Mundial da Davis.

Dutra Silva fez um duelo equilibrado com Lajovic no primeiro set. Sem quebras de serviço, a primeira parcial foi definida apenas no tie-break, quando o brasileiro perdeu após desperdiçar três set points. A segunda parcial, porém, foi completamente dominada pelo sérvio, que abriu 5/0, com duas quebras de saque, e a fechou em 6/1, avançando no torneio austríaco. Agora, nas oitavas de final, terá pela frente o alemão Mischa Zverev.

Também nesta terça, o espanhol Roberto Carballes, o georgiano Nikoloz Basilashvili, o austríaco Gerald Melzer, o checo Adam Pavlasek e o alemão Jan-Lennard Struff triunfaram na estreia e avançaram às oitavas de final do Torneio de Kitzbühel. O local Dominic Thiem, número 9 do mundo, é o principal favorito ao título.