Rogério Dutra Silva vence sérvio e avança às quartas de final em Istambul

O brasileiro Rogério Dutra Silva está classificado às quartas de final do Torneio de Istambul, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Nesta quarta-feira, o número 121 do mundo avançou no evento turco ao derrotar o sérvio Viktor Troicki, o 71º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 21 minutos.

O duelo desta quarta foi o primeiro entre Dutra Silva e Troicki e também rendeu ao brasileiro o seu segundo triunfo em Istambul sem perder sets - na estreia, ele bateu Radu Albot, da Moldávia, por duplo 6/4. Agora, então, Rogerinho buscará a classificação às semifinais, algo inédito na sua carreira em eventos da ATP.

Diante de Troicki, Dura Silva teve uma atuação consistente. Ele salvou seis dos sete break points do tenista da Sérvia, além de ter aproveitado quatro de dez, assegurando a vitória com até certa facilidade.

Nas quartas de final do Torneio de Istambul, Rogerinho terá pela frente o japonês Taro Daniel, número 114 do mundo e que nesta quarta superou o esloveno Aljaz Bedene por duplo 6/2. O tenista asiático nunca duelou com o brasileiro. A partida entre eles está prevista para sexta-feira.

Além de Dutra Silva e Daniel, outro tenista classificado às quartas de final do Torneio de Istambul é o sérvio Laslo Dere. Nesta quinta, quem tentará se juntar a eles é Thiago Monteiro. O brasileiro vai duelar pelas oitavas de final com o checo Jiri Vesely após derrotar o austríaco Gerald Melzer em três sets na sua estreia.