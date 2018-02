Roland Garros: a força do Leste Europeu Duas tenistas russas, Elena Dementieva e Anastasia Myskina na final do torneio de Roland Garros mostra uma nova realidade do tênis feminino: o domínio das jogadoras do Leste Europeu. Só para se ter uma idéia, das 128 jogadoras da chave principal, 43 vieram dos países da antiga ?cortina de ferro?. Dementieva, depois de passar por Lindsay Davenport e Amelie Mauresmo, ganhou nas semifinais da argentina Paola Suarez por 6/0 e 7/5. Myskina, responsável pela eliminação de Venus Williams, garantiu vaga na decisão do título deste sábado, ao eliminar outra norte-americana, Jennifer Capriati por 6/2 e 6/2. A explicação para tantas jogadoras do Leste no circuito feminino, está na busca de novas alternativas de vida. Desde que o Estado deixou prover e ditar normas, e a Perestroika de Mikhail Gorbachev determinou o fim da política de isolamento, mais e mais esportistas puderam viajar e disputar torneios nos quatro cantos do planeta. E uma nova e rentável profissão surgiu como alternativa. Myskina, com apenas 22 anos, faturou só em prêmios na sua carreira US$ 2,3 milhões, enquanto Dementieva, com a mesma ida de, já superou a casa dos US$ 3 milhões. Só mesmo as mais famosas modelos russas em desfiles em Paris ou Milão poderiam sonhar com tanto, em tão pouco tempo. A Rússia tem hoje seis tenistas entre as 20 primeiras do ranking. Para a técnica de Dementieva, a ex-jogadora Olga Morozova - finalista em Roland Garros e Wimbledon em 1974 - os maiores incentivos vieram com as campanhas vitoriosas de Andrei Chesnokov e Yevgeny Kafelnikov. Para Morozova, Marat Safin não serve de exemplo, pois ainda juvenil abandonou seu país para treinar na Espanha. A final feminina de Roland Garros será neste sábado e a vencedora irá receber um prêmio de 838,5 mil euros, cerca de US$ 1 milhão. SEMIFINAIS - O tênis argentino fez história ao colocar três tenistas entre os quatro semifinalistas de Roland Garros. Nesta sexta-feira, a partir das 13 horas (8 horas de Brasília), David Nalbandian enfrenta o seu compatriota Gaston Gaudio e a seguir Guillermo Coria desafia o inglês Tim Henman. Outros países já colocaram três jogadores nas semifinais em torneios do Grand Slam, como a Austrália, Estados Unidos e Espanha, mas esta é a primeira vez para um país sul americano.