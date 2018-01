Roland Garros: bomba foi alarme falso Depois de 50 minutos de interrupção, a partida entre o espanhol Carlos Moyá, cabeça de chave número 17, e o argentino Guillermo Cañas foi retomada. A partida, válida pela terceira rodada do torneio de Roland Garros, havia sido suspensa após uma bolsa suspeita, coberta por uma jaqueta, ter sido encontrada nas arquibancadas por um espectador, às 9h50 desta sexta-feira (horário e Brasília). Por precaução, as autoridades decidiram evacuar rapidamente as tribunas, com capacidade para 3.790 pessoas, acreditando que podia se tratar de uma bomba. Após analisar a bolsa, a polícia conclui que tudo não passou de um alarme falso. Feminino - Pela terceira rodada da chave feminina de simples do torneio, nesta sexta-feira, a norte-americana Venus Williams (número 2 do mundo) derrotou a italiana Rita Grande (número 31), por 2 a 0 (parciais de 6/1 e 6/4). A argentina Clarisa Fernandez derrotou a belga Kim Clijsters (número 4), também por 2 a 0 (6/4 e 6/0). A russa Elena Dementieva (número 13) venceu a paraguaia. Rossana Neffa-de los Rios pelo mesmo placar, com parciais de 6/3 e 6/0.