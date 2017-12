Roland Garros: Chela vence; Costa fora O tenista argentino Juan Ignacio Chela garantiu vaga nas quartas-de-final do Aberto da França, neste domingo, ao derrotar o francês Olivier Mutis, por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2, 7/6 (7/5) e 6/2. Chela terá como próximo adversário o vencedor entre o francês Michael Llondra e o britânico Tim Henman. Já o espanhol Albert Costa caiu na terceira rodada diante do belga Xavier Malisse, por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 2/6, 4/6, 7/6 (7/4) e 8/6. Malisse encara nas oitavas-de-final de Roland Garros o australiano Lleyton Hewitt.