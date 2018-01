Roland Garros: chuva adia 22 partidas A chuva voltou a provocar transtornos em Roland Garros pelo segundo dia consecutivo. Depois de novas interrupções nesta terça-feira, a organização do torneio decidiu transferir para quarta-feira, 22 partidas da chave feminina. Antes da chuva, dois jogos já haviam sido encerrados. A norte-americana Monica Seles venceu a espanhola Angeles Montolio por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4-7), 6/3 e 6/0. Nathalie Dechy (FRA) venceu Nuria Llagostera (ESP) também em três sets: 6/1, 3/6 e 6/0. Pela Chave Masculina, o inglês Tim Henman derrotou o espanhol Galo Blanco por 3 a 0: 6/4, 6/3 e 7/6 (8-6). Nesta terça-feira de manhã ( horário brasileiro) ainda estavam sendo disputadas partidas da rodada de ontem, que haviam sido suspensas por causa do mau tempo.