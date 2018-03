Roland Garros confirma Guga como nº 1 Como já era de se esperar, a Federação Francesa de Tênis manteve a tradição de respeitar o ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) para determinar os 16 cabeças-de-chave do torneio de Roland Garros e, assim, Guga foi confirmado como o número 1 para a competição, que começa segunda feira, em Paris. Com essa decisão, não houve surpresas nem polêmicas, o que não acontece em Wimbledon, que só irá anunciar seus novos critérios de escolha de pré-classificados na próxima semana. Apesar de já terem sido definidos os 16 cabeças-de-chave, Guga só vai conhecer mesmo seu adversário de estréia, na sexta-feira, quando será feito o sorteio do quadro de 128 jogadores. Esta será a primeira vez que o tenista brasileiro chega a Paris como cabeça número 1 e mostrou-se ansioso por retornar ao torneio, agora na condição de maior favorito. "É sempre muito bom voltar a um lugar de tão boas lembranças como Roland Garros", disse Guga, que só vai estar treinando no complexo de tênis em Paris nesta quarta-feira pela manhã. "Este é, na minha opinião, o maior torneio de tênis do mundo." Além de Guga, apenas Fernando Meligeni já está confirmado na chave principal deste ano. Outro jogador com chance de estar na competição é Flávio Saretta, que ainda joga o qualifying e na primeira rodada derrotou o também brasileiro André Sá por 6/4 e 6/2. A chave principal de simples de Roland Garros terá 128 jogadores, sendo que 104 entram direto, de acordo com as posições do ranking de entradas da ATP, outros 16 ganham vaga através do qualifying e oito recebem wild cards, convites da organização. A LISTA - Os 16 cabeças de chave de Roland Garros 2001 são estes: 1- Gustavo Kuerten (BRA) 2- Marat Safin (RUS) 3- Andre Agassi (EUA) 4- Juan Carlos Ferrero (ESP) 5- Pete Sampras (EUA) 6- Lleyton Hewitt (AUS) 7- Yevgeny Kafelnikov (RUS) 8- Patrick Rafter (AUS) 9- Magnus Norman (SUE) 10- Sebastien Grosjean (FRA) 11- Tim Henman (ING) 12- Arnaud Clement (FRA) 13- Alex Corretja (ESP) 14- Thomas Enqvist (SUE) 15- Jan-Michael Gambill (EUA) 16- Franco Squillari (ARG).