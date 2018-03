Roland Garros dá US$ 1 milhão ao campeão Pela primeira vez na história dos quatro torneios de tênis do Grand Slam, os vencedores das simples, masculina e feminina, de Ronald Garros receberão mais de US$ 1 milhão cada um. Desde a edição de 2002, os prêmios do Aberto da França registram um crescimento de 19,29%. O campeão receberá US$ 1,042 milhão e a campeã, US$ 1,015 milhão. Roland Garros será disputado de 24 de maio a 6 de junho.