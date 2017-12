Roland Garros define campeã no sábado A ex-garota prodígio norte-americana Jennifer Capriati e a revelação belga Kim Cjlisters decidem o título do torneio feminino de Roland Garros neste sábado, às 14h30 de Paris (9h30 de Brasília). Capriati está fazendo história no tênis pelas suas adversidades. Teve um início meteórico de carreira, depois caiu em sérios problemas pessoais, como envolvimento com drogas, e recupera-se de forma brilhante. Este ano já conquistou o título do Aberto da Austrália. Cljisters, a namoradinha do australiano Lleyton Hewitt, quer fazer história como a primeira tenista de seu país a ganhar um título de Grand Slam.