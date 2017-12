Roland Garros: mais um dia de chuva A chuva está encharcando tudo em Roland Garros. Nesta quarta-feira os jogos das quartas-de-final do maior torneio disputado em piso de saibro do mundo, em Paris, não puderam ser completados. O romeno Andrei Pavel terá de terminar nesta quinta-feira a partida contra o espanhol Alex Corretja, que está em 7/6 (7-5), 7/5 e 4/5 para Pavel. Em seguida, o espanhol Juan Carlos Ferrero tentará acabar o jogo contra Andre Agassi, que Ferrero vence por 6/3 e 1/0. O francês Sebastien Grosjean, se o tempo deixar, enfrentará o russo Marat Safin. Depois, a campeã Jennifer Capriati, dos Estados Unidos, jogará contra a compatriota Serena Williams. E a argentina Clarisa Fernandez, 87ª do mundo, fazendo uma grande campanha, será a adversária da irmã de Serena, Venus Williams. Pela primeira vez, Venus e Serena têm a chance de fazer uma decisão histórica em Paris, repetindo a final do Aberto dos Estados Unidos do ano passado. Entre os juvenis, pela segunda rodada de duplas, Marko Baghdatis, de Chipre, e Dudi Sela, de Israel, serão os adversários dos brasileiros Alexandre Bonatto e Franco Ferreiro. Gustavo Kuerten, que perdeu nas oitavas-de-final, estaria voltando para Florianópolis.