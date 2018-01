Roland Garros: prêmios iguais em 2006 Os organizadores do Aberto da França, um dos torneios de Grand Slam na temporada, anunciaram, nesta terça-feira, que a próxima edição da competição terá premiações iguais para homens e mulheres. Assim, Roland Garros será o terceiro dos quatro Grand Slams que pagará o mesmo prêmio - os outros dois são o Aberto da Austrália e o US Open, nos Estados Unidos. Somente Wimbledon, na Inglaterra, ainda paga menos para as mulheres. Apesar de igualar as premiações, a diferença a ser paga não será muito grande. Neste ano, o espanhol Rafael Nadal ganhou 880 mil euros pelo título, enquanto a belga Justine Henin-Hardenne faturou 867 mil euros pela sua conquista. Outra novidade para o Aberto da França, que será realizado de 28 de maio a 11 de junho, é a adição de mais um dia no calendário da competição. Em 2006, serão 15 dias de jogos, que proporcionará um tempo maior de descanso para os tenistas.