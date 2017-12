Roland Garros tem caso de doping A ministra francesa da Juventude e Desportes, Marie-George Buffet, revelou hoje a existência de um caso de doping entre os tenistas que disputaram o torneio de Roland Garros, encerrado neste domingo, com a vitória do brasileiro Gustavo Kuerten. ?Fizemos mais de 140 exames de surpresa, ainda não temos os resultados de todos, mas um deles já apresentou resultado positivo?, disse a ministra. Ela não quis revelar o nome do tenista. Buffet explicou que pretende esperar o resultado de um exame de contra-prova.