Roland Garros tem muitas desistências É incrível o número de jogadores que estão desistindo de seus jogos em Roland Garros, este ano, por problemas de contusões. Com febre e gripe, o tenista espanhol Sergi Bruguera abandonou a partida, nesta quarta-feira, contra o norte-americano Michal Russell. Já o israelense Harel Levy sentiu dores no ombro e desistiu do confronto com o marroquino Karim Alami. O dinamarquês Kristin Pless sofreu uma contusão no pulso direito, enquanto o suíço Michael Kratochvil e o norueguês Cristin Ruud já tinham saído da disputa na primeira rodada, ambos com dores nas costas. É bom lembrar que no caso de ficar provado que o tenista entrou em quadra sem condições de jogar ele estaria infringindo o regulamento do torneio. Mas é difícil provar isso. E com mais de US$ 10 mil de prêmio só para perder na primeira rodada, muitos tenistas, mesmo sem condições, jogam alguns games, correm para buscar o cheque e vão embora.