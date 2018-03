Roland Garros terá Hingis como nº 1 A tenista suíça Martina Hingis vai ser a cabeça-de-chave número 1 do torneio feminino de tênis de Roland Garros, informou nesta quarta-feira a organização da disputa. Hingis - número 1 do ranking da WTA - chega à competição como uma das principais favoritas ao título ao lado das espanholas Conchita Martínez e Arantxa Sánchez. Desistência - A tenista francesa Mary Pierce - campeã do torneio no ano passado - não vai participar da competição. Segundo ela, uma lesão nas costas a impede de fazer movimentos bruscos. No lugar de Pierce foi chamada a holandesa Amanda Hopmans.