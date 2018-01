Roland Garros terá os 100 melhores tenistas do mundo Os 100 melhores tenistas do circuito masculino e as 106 primeiras do feminino estarão na próxima edição de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada e com início no dia 27 de maio. Segundo os organizadores da competição, os 100 melhores do ranking da ATP divulgado na última segunda estão entre os 104 jogadores já classificados - o que garante a presença dos melhores do mundo no saibro de Paris. O americano Justin Gimelstob, o alemão Nicolas Kiefer, o russo Igor Andreev e o holandês Martin Verkerk, finalista de Roland Garros em 2003, se beneficiarão do ranking protegido para também entrar na chave principal. Para completar os 128 jogadores do quadro, os organizadores entregarão em breve oito convites - um deles deve ser para o brasileiro Gustavo Kuerten, tricampeão em Roland Garros. Outros 16 nomes sairão do qualifying. Já a chave feminina contará com 106 das 108 melhores do mundo. Apenas a belga Kim Clijsters, que vai se casar, e a americana Lindsay Davenport, que deixou o circuito, faltam na relação final. A espanhola Nuria Llagostera e a russa Eugenia Linetskaya estarão no torneio graças ao ranking protegido. Oito tenistas convidadas e 12 do qualifying completarão o quadro principal do torneio.