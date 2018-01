Roland Garros vai pagar prêmio maior A premiação do Torneio de Roland Garros de 2003 será 6% maior que a do ano passado e deverá ultrapassar os 13 milhões de euros, segundo anúncio feito nesta terça-feira pelos organizadores. O campeão do chave masculina vai receber 840 mil euros, 7,72% maior que o valor pago ao campeão de 2002, o espanhol Albert Costa. Na chave feminina, a campeã vai receber 819 mil euros, 7,61% a mais que o ano passado. O torneio de Roland Garros será realizado entre 26 de maio e 8 de junho em Paris.