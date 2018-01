Roma não terá Hingis, Seles e Coetzer As tenistas Martina Hingis, Monica Seles e Amanda Coetzer não vão participar do torneio de Roma, que começa nesta segunda-feira, informou hoje a organização da competição. As três jogadoras alegam problemas físicos e serão substituídas por Janette Husarova, Emmanuelle Gagliardi e Gala León García. Segundo os organizadores, Hingis sofreu uma lesão no pé direito, Seles está com uma infecção estomacal e Coetzer uma contusão na região lombar.