Romena e russa batem favoritas e fazem 1ª final de torneio da WTA em Baku

Anastasia Pavlyuchenkova, 42ª colocada no ranking, perdeu para a romena Patrícia Tig, número 154 do mundo e que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Já a russa Margarita Gasparyan, número 112 do mundo derrotou Karin Knapp, 38ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3.

Antes desta semana, Tig nunca havia avançado além da segunda de um torneio da WTA. Já Gasparyan não tinha vencido sequer um jogo do circuito da WTA até iniciar a sua campanha em Baku, mas foi perder o seu primeiro set na competição neste sábado.

As surpreendentes finalistas do Torneio de Baku já se enfrentaram uma vez, com vitória de Gasparyan.