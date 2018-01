Rosa e Passos definem futuro da Davis O futuro da equipe brasileira na Copa Davis começa a ser definido nesta quinta-feira, em Camboriú (SC). O novo presidente da CBT, Jorge Lacerda Rosa, reúne-se com o técnico Larry Passos para definir o novo capitão brasileiro. O treinador de Gustavo Kuerten não quer apenas o cargo de técnico, mas sim colocar em prática um plano global para o desenvolvimento do tênis no País. A idéia de Passos é uma participação de vários treinadores, numa espécie de trabalho continuo durante toda a temporada. Os jogadores, como prometeu Rosa, é que escolheram o nome de Larry Passos para dirigir a equipe na Davis. Só que o presidente da CBT, em razão dos planos a serem apresentados por Passos, deverá pedir alguns dias para estudar a possibilidade de colocar em prática antes de oficializar o nome de Larry como novo técnico do Brasil.