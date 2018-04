Rosol conquista 1º título da ATP no Torneio de Bucareste Aos 27 anos, o checo Lukas Rosol conquistou seu primeiro título de nível ATP neste domingo ao levantar o troféu do Torneio de Bucareste. Atual número 48 do mundo, ele superou na final o espanhol Guillermo Garcia-Lopez em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, coroando uma grande campanha no saibro da Romênia.