Rosset e Santoro avançam em Marselha O tenista francês Fabrice Santoro estreou com vitória no Torneio de Marselha, na França, que distribui US$ 476 mil em prêmios. Nesta terça-feira, ele derrotou o armênio Sargis Sargsian por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 (13/11). Outro que venceu na primeira rodada foi o suíço Marc Rosset, que fez 2 a 0 no francês Thierry Ascione, com 7/6 (9/7) e 7/6 (7/1). Também nesta terça-feira, o russo Andrei Stoliarov ganhou do croata Ivan Ljubicic por 3/6, 7/5 e 7/6 (7/5) e o francês Gregory Carraz derrotou o italiano Renzo Furlan com um duplo 6/3.