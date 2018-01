Roxane é destaque no tênis brasileiro O convite para fazer parte da equipe brasileira que disputará a Federation Cup, torneio de tênis semelhante à Copa Davis, foi recebido como mais um prêmio pela tenista paulista Roxane Vaisemberg, de 13 anos. Os 12 títulos que conquistou este ano no circuito sul-americano (Cosat), na categoria 14 anos, abriram os olhos da capitã Dadá Vieira e das técnicas Roberta Burzagli e Luciana Tella. Os jogos serão entre os dias 23 e 26, nas quadras da Sociedade Hípica de Campinas, mas os treinos já começam nesta semana. Leia mais no Jornal da Tarde