Rubin enfrentará Capriati em Miami A tenista norte-americana Chanda Rubin irá enfrentar sua compatriota Jennifer Capriati em uma das semifinais do Masters Series de Miami. A outra finalista sairá do duelo, definido na terça-feira, entre a belga Kim Clijsters e a norte-americana Serena Williams, número 1 do mundo e última campeã do torneio. A classificação de Capriati veio com a vitória sobre a norte-americana Meghann Shaughnessy por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4. Já Chanda Rubin surpreendeu a belga Justine Henin, número 4 do ranking mundial, ao fazer 6/3 e 6/2 na partida desta quarta-feira.