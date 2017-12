Rusedski derrota Gambill na Inglaterra O tenista britânico Greg Rusedski surpreendeu na primeira rodada do Torneio de Nottingham, na Inglaterra, e venceu o cabeça-de-chave número 1, o norte-americano Jan-Michael Gambill, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/1). Outro destaque desta terça-feira foi a vitória do sueco Thomas Johansson sobre o belga Christophe Rochus com um duplo 6/2. Mais quatro partidas foram disputadas nesta terça-feira pelo Torneio de Nottingham, que distribui US$ 400 mil em prêmios. O alemão Rainer Schuetller venceu o dinarmaquês Kristian Pless por 6/3 e 6/1; o sul-africano Wayne Ferreira derrotou o austríaco Stefan Koubek por 6/4 e 6/2; o austríaco Markus Hipfl superou o italiano Gianluca Pozzi por 3/6, 7/6 (7/2) e 6/4; e o britânico Jamie Delgado ganhou do norte-americano Jeff Tarango por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 6/3.